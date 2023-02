Depuis le vendredi 10 février, Audrey Baltrons, une mère de famille de 39 ans habitant dans l’Aveyron, n’a plus été vue par ses proches. Elle a disparu après avoir amené ses deux enfants à l’école, dans des communes au sud de Decazeville, a passé un coup de fil à sa mère ce jour-là, puis deux SMS lundi et depuis, plus rien rapporte Centre Presse Aveyron.

Face à cette disparition inquiétante, la police de l’Aveyron a décidé de lancer un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Ils appellent toute personne ayant croisé la route de cette Aveyronnaise à les appeler. Selon toute vraisemblance, elle circulerait au volant d’une voiture de marque Dacia Logan, immatriculée DL-558-NT. Le jour de sa disparition, cette maman qui mesure 1,68 m, a les cheveux courts bruns et les yeux bleus, portait un jean bleu, un pull-over et des bottes noires.

Une enquête pour disparition inquiétante de personne majeure a été ouverte. Les éventuels témoins sont invités à contacter le commissariat de Decazeville au 05 81 37 22 40.