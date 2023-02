Il s’agit pour le moins d’une collection peu ordinaire. Les quatre embryons humains conservés dans des bocaux découverts fin janvier dans le garage d’une maison de Mouriès (Bouches-du-Rhône), n’étaient pas viables, rapporte La Provence.

Une conclusion réalisée après des premières analyses. L’embryon le plus avancé était âgé de six mois, et n’avait jamais respiré. Cette étrange collection avait été découverte par des gendarmes au domicile d’un ancien médecin, décédé il y a près de deux ans. Des analyses et investigations se poursuivent pour savoir si ces fœtus étaient détenus de manière légale à des fins de recherches scientifiques.