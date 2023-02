Un homme âgé de 62 ans a trouvé la mort ce jeudi matin lors d’un accident de circulation sur la commune d’Aigrefeuille-sur-maine, au sud de la Loire-Atlantique. Les faits se sont produits à 6h20 sur une petite route de campagne. Le sexagénaire circulait à scooter et aurait heurté une vache en divagation sur la chaussée, expliquent les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui a pu se passer. La responsabilité de l’éleveur pourrait être engagée.

La victime était un brigadier-chef de police à la retraite qui opérait toujours en tant que réserviste. Au moment du drame, il se rendait à l’hôtel de police de Nantes pour y prendre son poste à l’accueil du commissariat.

« Marié et père de famille, c’était un fonctionnaire très apprécié de la hiérarchie et de ses collègues », indique la police nationale, laquelle « s’associe pleinement à la douleur de ses proches et à l’hommage qui lui sera rendu dans les prochains jours ».