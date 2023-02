Un terrible drame s’est produit mercredi matin à Chamblay, au sud de Besançon. Un enfant de 9 ans, scolarisé en classe de CM1, est décédé après s’être étouffé en mangeant une crêpe, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Les élèves de la petite école célébraient Carnaval. Après avoir défilé, un goûter avec des crêpes et des beignets attendaient les carnavaliers. Mais la petite victime s’est étouffée après avoir avalé de travers une crêpe.

Un parent d’élève a rapidement tenté de le faire vomir, en vain. Les pompiers, puis un médecin pompier et enfin le SMUR de Dole et de Besançon ont pris en charge l’écolier, alors en arrêt cardiorespiratoire, et l’ont héliporté au CHU de Besançon.

Dans un communiqué ce jeudi matin, précisent nos confrères, Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique et de l’académie de Besançon, a indiqué que l’enfant est décédé. Un accompagnement psychologique pour les élèves et les personnels a été mis en place.