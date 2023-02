Stupeur ce mercredi matin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), où une enseignante a été mortellement blessée à l’arme blanche par un élève. Un fait, rarissime en France, qui met la communauté éducative en émoi. 20 Minutes fait le point sur que l’on sait.

Que s’est-il passé ?

Les faits se sont déroulés aux alentours de 10 heures au sein du collège-lycée catholique Saint-Thomas d’Aquin, à Saint-Jean-de-Luz. Un établissement accueillant plus d’un millier d’élèves et réputé sans histoires.

L’agression a eu lieu dans une salle de cours. Selon le journal Sud Ouest, il s’agissait d’une classe de seconde. L’auteur de l’agression mortelle aurait fait irruption dans la salle avec un couteau pour s’en prendre violemment à l’enseignante. A l’arrivée des secours, cette dernière se trouvait en arrêt cardiorespiratoire et n’a pu être réanimée.

Les autres élèves de l’établissement ont été confinés durant environ deux heures dans leurs salles de cours à l’issue de l’agression. Puis ils ont pu sortir et retrouver leurs parents, qui les attendaient devant les grilles de l’établissement.

Que sait-on de la victime ?

Il s’agit d’une enseignante d’espagnol âgée de 52 ans, a précisé à 20 Minutes une source policière. Pour l’heure, on ne connaît pas le lien possible qu’elle avait avec l’élève suspecté.

Que sait-on de l’élève impliqué ?

Cet adolescent est âgé de 16 ans et est, selon nos informations, inconnu de la police et de la justice. Il a été interpellé et a été placé en garde à vue, la PJ de Bayonne ayant été saisie des faits.

Les motifs de son passage à l’acte sont encore inconnus, mais les enquêteurs suivent notamment avec attention la « piste psychologique ». Une expertise psychiatrique sera très vraisemblablement demandée dès le début de garde à vue, « ne serait-ce que pour savoir s’il est apte à être entendu sous ce régime », précise une source policière. Le procureur de Bayonne tiendra une conférence de presse dans l'après-midi.

Comment a réagi le gouvernement ?

C’est la première fois qu’un enseignant est tué dans le cadre de sa fonction en France depuis l’assassinat de Samuel Paty, à l’automne 2020, dans le Val-d’Oise.









Peu après l’annonce de la mort de l’enseignante à Saint-Jean-de-Luz, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s’est exprimé : « Nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante… ». Il a aussi voulu « dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble incluant les enseignants, les directeurs d’établissement, les parents d’élèves, les élèves eux-mêmes (…) J’imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter localement et plus généralement à l’échelle de la Nation ».

Olivier Véran a par ailleurs annoncé que le ministre de l’Education, Pap Ndiaye, se rendait sur place. Ce dernier doit y tenir une conférence de presse à 15h45, et a lui aussi exprimé son émotion via Twitter.





Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.