Trois drones « high-tech », à 50.000 euros pièce selon Nice-Matin, ont été dérobés la semaine dernière dans une voiture banalisée des forces de l’ordre à Nice. « L’administration des douanes a été victime d’un vol », indique ainsi le parquet à 20 Minutes, confirmant une information du quotidien régional. Dans cette affaire, trois personnes ont été interpellées et mises en examen, dont deux ont été placées en détention provisoire. Le troisième individu a été libéré et soumis à un contrôle judiciaire.

Ce matériel considéré comme « sensible » a été volé dans un véhicule stationné dans le parking du complexe sportif Jean-Bouin, à l’est de Nice, rapporte également Nice-Matin. Et, à date, il n’a pas été retrouvé. Une information judiciaire a été ouverte pour « vol » et « recel de vol », a précisé le parquet de Nice.