Plusieurs centaines d’agriculteurs manifestent ce mardi dans le Gard à l’appel de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et des jeunes agriculteurs. Ils dénoncent les conséquences sur leur activité de la crise énergétique et la flambée des prix qui met en péril de nombreuses exploitations. Ils réclament l’accès au gasoil moins taxé et un bouclier tarifaire sur l’électricité.

Parmi leurs revendications, figurent également les lourdeurs administratives, les conséquences de la sécheresse et la gestion des calamités agricoles ou encore l’interdiction de produits phytosanitaires. Des souches de vignes ont notamment été déversées devant le siège de la direction départementale des territoires et de la mer, à Nîmes, et la circulation est fortement perturbée sur plusieurs axes de la préfecture gardoise.

Du fumier devant la sous-préfecture du Gard

L’appel de la FNSEA est national avant le salon de l’agriculture, mais il a trouvé un écho particulièrement favorable dans le Gard, où certaines communes sont déclassées du statut de calamité sécheresse, quand d’autres, limitrophes, en bénéficient. Ils doivent être reçus en fin de matinée par Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard. Plus tôt, ils ont déversé du fumier devant les portes de la sous-préfecture du Vigan.