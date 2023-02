L’agression s’est déroulée vendredi dans le garage d’une résidence à Vénissieux, près de Lyon. Un homme a été violemment frappé à la tête par surprise et laissé inconscient dans le parking. Alors qu’il avait rendez-vous dans le sous-sol de cette résidence pour y acheter une voiture d’occasion, la victime a été attaquée par-derrière par le vendeur, rapporte Le Progrès. Elle a ensuite été laissée inconsciente sur le sol et dépouillée de son argent, prévu pour la transaction. L’homme a repris ses esprits avant de sortir de l’immeuble. Les pompiers l’ont pris en charge et transporté à l’hôpital neurologique de Bron.

Attaque au marteau

Si les jours de la victime ne sont pas en danger, elle souffre tout de même d’une fracture du crâne. Quant au suspect, il a pu être localisé grâce à la vidéosurveillance du parking.

Interpellé en Haute-Garonne l’agresseur possédait un marteau dans sa voiture. Selon Le Progrès, cela pourrait potentiellement être l’arme du crime. Il a depuis été placé en garde à vue.