On ne saura sans doute jamais ce qu’il s’est passé le jeudi 9 février. Ce jour-là, un jeune homme âgé de 31 ans était parti à la pêche sur la côte sauvage à Quiberon (Morbihan). Depuis, il n’avait plus donné signe de vie et sa voiture avait été retrouvée stationnée sur la presqu’île. Samedi, une promeneuse a aperçu un corps sans vie qui flottait au bord de la plage de Port-Blanc. D’après les gendarmes, il s’agirait bien du corps du jeune pêcheur.

Sa disparition avait été signalée par sa compagne, inquiète de ne pas le voir rentrer de la pêche. D’après Le Télégramme, l’homme était originaire de Locminé, commune située à une heure de voiture de Quiberon.