Une opération de police était en cours ce samedi après-midi dans le quartier de La Défense (Hauts-de-Seine), à cause d’un possible suicide qui a créé un mouvement de panique dans le centre commercial des 4 Temps, selon plusieurs sources proches du dossier. « Les services de police sont sur place et sécurisent les lieux », a tweeté vers 17h30 la préfecture de police de Paris, recommandant d'« éviter » le secteur de La Défense. « Une opération de police se déroule à La Défense. J’ai demandé au préfet de police de se rendre sur place », a ajouté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.





Il se passe quoi à La Défense ? pic.twitter.com/84ttnUYOST — Alexis Mlct (@MlctAlexis) February 18, 2023







Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos d’amateurs montraient des scènes de panique à proximité et dans le centre commercial des Quatre Temps, au centre du quartier d’affaires de l’ouest parisien. Selon plusieurs sources proches du dossier à l’AFP, les premiers éléments laissent penser qu’il s’agirait d’un suicide. L’individu se serait jeté des étages et sa chute aurait provoqué un énorme bruit qui aurait été perçu par les passants comme une détonation. Une levée de doute était toujours en cours.