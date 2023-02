Deux jeunes femmes se sont jetées ce jeudi matin d’un pont surplombant des gorges à Cruseilles (Haute-Savoie) et sont décédées, a-t-on appris de source proche du dossier. Les deux femmes étaient âgées d’une trentaine d’années et l’une était de nationalité française et l’autre suisse.

Les faits se sont produits depuis le site des ponts de la Caille, qui surplombent à grande hauteur les gorges des Usses. Des pompiers, présents à proximité pour une séance d’entraînement, n’ont rien pu faire pour empêcher le drame, a-t-on précisé de même source. Les corps ont été récupérés dans la journée.









Le parquet de Thonon-les-Bains a « ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et confié la poursuite des investigations à la brigade de gendarmerie de Cruseilles », a indiqué le procureur de Thonon-les-Bains, Bruno Badré.

Selon le Dauphiné Libéré, les deux femmes se connaissaient, sans lien de parenté, et étaient venues à Cruseilles à bord du même véhicule. Le site des ponts de la Caille est « tristement célèbre pour être le théâtre régulier de gestes désespérés » avec une quinzaine de suicides chaque année en moyenne, selon le journal.