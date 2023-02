Un homme de 35 ans a été retrouvé mort, mercredi soir, dans le hall d’un immeuble, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), indique L’Indépendant. La victime présentait des plaies, causées par une arme blanche. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Un suspect, âgé de 35 ans, défavorablement connu pour des faits de violences, d’infractions liées aux stupéfiants et de dégradations, a été interpellé et placé en garde à vue, note le quotidien régional. Des investigations sont en cours, pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé, mercredi, dans cet immeuble. Une autopsie a également été diligentée, pour préciser les causes exactes de la mort de ce trentenaire.