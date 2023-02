Il était activement recherché par les autorités françaises. Un Français qui avait participé à un braquage de fourgons blindés en août 2019 en Suisse a été interpellé en Espagne, dans une ferme isolée protégée par des chiens et des caméras, a annoncé jeudi la police espagnole. Cet homme, dont l’âge et l’identité n’ont pas été précisés, a été arrêté le 10 février dans « une petite propriété rustique » située sur la commune de Llers, en Catalogne (nord-est), a indiqué la police dans un communiqué.

Il était recherché pour sa participation à une attaque à main armée contre deux fourgons blindés en Suisse, durant laquelle 11 millions de francs suisses (10 millions d’euros au cours de l’époque) avaient été dérobés, précise la police. Selon une source proche du dossier, ce Français est considéré comme l’un des principaux organisateurs de ce braquage commis le 23 août 2019 dans le canton de Vaud. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités françaises.

Bien préparé

« Le fugitif possédait un haut degré de connaissance des techniques d’investigation de la police » et avait adopté « de nombreuses mesures » pour échapper aux forces de l’ordre, a expliqué la police espagnole. La propriété dans laquelle il vivait était « complètement isolée », « difficile d’accès » et protégée par « des caméras de vidéosurveillance » et « plusieurs chiens dressés » qui lui permettaient de détecter « tout signe de présence étrangère ».

Le fugitif, qui a fait l’objet d’une étroite surveillance durant plusieurs jours, « passait presque toute la journée enfermé à l’intérieur de la maison », dont il ne s’éloignait jamais de plus de « quelques mètres », poursuit le communiqué.

Drogue et armes à feu

Selon les autorités espagnoles, le fugitif a vainement tenté de s’enfuir par une fenêtre lorsque les policiers ont lancé l’assaut contre le bâtiment. A l’intérieur, la police a découvert « des substances narcotiques en différentes quantités », dont du cannabis, ainsi qu’une arme à feu, un chargeur de 12 cartouches et un faux passeport.

Selon la police suisse, une dizaine de personnes avaient participé au braquage, commis à l’aide de trois véhicules sur une bretelle d’autoroute à La Sarraz, à 25 kilomètres de Lausanne. Armés de kalachnikovs et de pistolets, les agresseurs avaient ouvert le feu sur un fourgon dans l’habitacle blindé duquel s’étaient réfugiés deux convoyeurs, avait affirmé à l’époque la police suisse. Les agents n’avaient pas été blessés par ces tirs, mais avaient été roués de coups.