Placé en garde à vue mercredi suite à un grave accident de la route qu’il a provoqué vendredi dernier en Seine-et-Marne, Pierre Palmade est entendu à l’hôpital de Melun, où il avait été admis dans un état grave. La garde à vue du comédien de 54 ans a été prolongée ce jeudi, indique une source proche de l’enquête. Selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne, a percuté vendredi dernier vers 19 heures près de Villiers-en-Bière, pour une raison encore indéterminée, un véhicule qui venait en face.

Deux passagers de sa voiture, soupçonnés d'avoir pris la fuite après l'accident, sont également en garde à vue. L'un est un Marocain de 33 ans inconnu des services de police qui a été interpellé à l'aube chez une femme qui le logeait à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Son hébergeuse a aussi été arrêtée. Le second s'est présenté au commissariat de Melun en compagnie de son avocat.









Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. Le comédien et les trois occupants de l’autre véhicule, un homme, son enfant de 6 ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé, ont été grièvement blessés. Mercredi, deux des trois victimes de l’accident « étaient encore en réanimation », selon leur avocat, Me Mourad Battikh.