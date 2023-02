Le repentir de Pierre Palmade n’a pas convaincu les victimes et leurs proches. Ils ont dit être « insensibles aux excuses présentées », par la voix de leur avocat Mourad Battikh, lors d’une conférence de presse à Paris, mardi soir. Ils espèrent que « la notoriété » de l’humoriste, qui était sous l’empire de la cocaïne au moment de l’accident, n’influera pas sur l’enquête.

L’avocat a précisé que deux des victimes, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, étaient encore en réanimation mardi. Le garçon a la « mâchoire fracturée » et le père a subi plusieurs opérations, selon Me Battikh.

La troisième blessée grave, une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, est « effondrée », précise son avocat, qui indique qu'« une césarienne en urgence » a été réalisée. « L’enfant serait né vivant mais cela reste à confirmer par les expertises », ajoute-t-il.

Un homme suspecté d’être un des deux passagers arrêté

L’accident impliquant Pierre Palmade a eu lieu vendredi vers 19 heures, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. La voiture de l’humoriste est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face.

Par ailleurs, une intrusion a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la résidence secondaire de l’humoriste, où il se trouvait avant l’accident, a indiqué une source proche de l’enquête.









Selon une source policière, des témoins ont rapporté que deux passagers qui se trouvaient dans son véhicule avaient pris la fuite après la collision. Selon ces témoins, les deux passagers étaient âgés d’une vingtaine d’années. Un homme, soupçonné d’être l’un des deux passagers, a été mercredi matin interpellé à Clichy (Hauts-de-Seine), a-t-on appris mercredi de sources policières, confirmant des informations du Parisien et de LCI.

Une femme qui le logeait a également été interpellée à son domicile, selon l’une des sources policières. L’homme interpellé à Clichy ne s’était pas dénoncé à la police, a ajouté l’une de ces sources.

Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. L’audition de Pierre Palmade par les enquêteurs dépendra de l’avis des médecins.