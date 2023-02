Sur Facebook, une publication du média France bleu est massivement relayée sur les réseaux sociaux. « Disparition d’une infirmière à Crozon : la gendarmerie lance un appel à témoins », titre l’article de nos confrères.

L’actualité est virale et le lecteur pourrait imaginer que la disparition est récente. Or, l’article est bien plus antérieur à la date de ces partages et cela pourrait induire en erreur le lecteur.

FAKE OFF

L’article devenu très viral ces dernières heures a bien été publié par France Bleu… mais le 26 mai 2021. Quelques jours plus tôt, une infirmière de 39 ans, Jessica Nenan, avait disparu après sa tournée de patients, à Crozon (Finistère). Un appel à témoins avait effectivement été lancé, mais il n’a rien de récent.

L’article semble avoir été repartagé par deux pages différentes « Brest info » et « Tu es de Brest si ». Mais pourquoi la disparition de Jessica Nenan réapparaît maintenant sur les réseaux sociaux ? Sur Twitter comme sur Facebook, un lien est fait avec la mort récente d’Helena Cluyou, une étudiante brestoise disparue depuis le 29 janvier. Elle souhaitait également devenir infirmière.









Des vies parallèles

Après sa disparition, un corps calciné a finalement été retrouvé le 9 février à Argol, à l’entrée de la presqu’île de Crozon et il a été confirmé ce samedi qu’il s’agissait bien du corps de la jeune femme de 20 ans. Le suspect, un Brestois de 36 ans est décédé à l’hôpital après une double tentative de suicide. Il avait confié plus tôt à ses proches avoir « fait une bêtise avec une fille », tout en répétant qu’il s’agissait « d’un accident ».

Le principal suspect a-t-il un passé trouble qui permettrait de comprendre les deux disparitions ? C’est du moins ce qu’imaginent les internautes. « Helena n’était peut-être pas sa seule victime… une autre femme a disparu à Crozon, lorsqu’il y habitait… elle était également infirmière », estime l’un d’entre eux.

D’autres se demandent si Jessica Nenan n’avait pas croisé le chemin de Sylvain L. également. Enfin, les internautes font d’autres liens entre les deux jeunes femmes : le périmètre de la disparition, ou encore leur profession.

Mais si le passé de Sylvain L. est un élément clé de l’enquête, il n’existe aucun lien établi pour le moment entre les disparitions de Jessica Nenan et Helena Cluyou.