En Guyane et à Mayotte, les violences intrafamiliales ont augmenté l’an passé. D’après les bilans du ministère de l’Intérieur, sur l’île de l’océan Indien, dont la population est estimée entre 350.000 et 400.000 habitants, les violences intrafamiliales ont augmenté de 20,37 % - de 108 à 130 faits - en zone police, et de 44 % en zone gendarmerie (de 152 à 219 faits) sur l'année 2022.

Les violences intrafamiliales ont augmenté de 8,4 % en Guyane (+16,9 % au niveau national). Les violences sexuelles et les coups et blessures y sont également en recrudescence.

« Il y a tout un travail qui doit être fait »

La Guyane, plus grand département français, a connu 47 homicides en 2022, contre 31 en 2021, soit une augmentation de 51 %. Cela représente 5 % des faits constatés au niveau national, selon les chiffres de la préfecture. Parmi ces faits, 26 ont eu lieu en milieu familial, et ont conduit à deux féminicides et à la mort de deux nourrissons. Les autres homicides en 2022 ont été commis en milieu urbain et en forêt, ces derniers étant souvent liés à l’orpaillage illégal. A Mayotte, la délinquance générale est elle en hausse de 12,55 % selon les chiffres de la préfecture.

« Il y a tout un travail qui doit être fait » sur ces violences intrafamiliales, a commenté le préfet Thierry Queffelec de la Guyane, lors d’une conférence de presse vendredi, « les homicides ont évolué très fortement. Dans la rue, ils sont nombreux, mais on arrive à les maîtriser ». Les violences intrafamiliales amènent « cinq à six gardes à vue par jour », selon le procureur de la République Yves Le Clair, présent à la conférence.









Pour prévenir ces violences, outre la force publique, Thierry Queffelec évoque un « travail sur les contrats de sécurité intégrée où la construction des personnalités passera à travers des cités éducatives, un travail aussi associatif et culturel ».

Certains faits violents sont en recul. En Guyane, les vols à main armée et les cambriolages ont baissé de 14 % et de 6,2 %. A Mayotte, ce sont les violences crapuleuses en zone police qui ont connu une baisse de 8,10 %, passant de 432 à 397 faits.