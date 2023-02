Les faits se seraient produits vers 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche sur un parc de stockage de véhicules de l’usine Stellantis de Sochaux (Doubs), selon les équipes de sécurité qui ont détecté une intrusion.

Au total, cinquante-deux véhicules ont été endommagés par le feu après une intrusion sur le site, selon la direction de l’usine et du parquet. « Le ou les intrus ont mis le feu à quelques dizaines de véhicules », qui sont « plus ou moins endommagés », a-t-elle ajouté. « On ne connaît pas leur intention », a précisé la porte-parole, tout en soulignant que l’incendie visait « à faire diversion ».

Un homme seul ?

Les pompiers de l’usine et du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) 25 sont intervenus pour éteindre les flammes. Une enquête de flagrance est en cours, menée par le commissariat de police de Montbéliard, avec la participation de techniciens de l’identité judiciaire (IJ).

D’après le parquet de Montbéliard, quarante-deux véhicules, sur trois zones différentes, ont été « totalement détruits », et « dix autres ont été dégradés ». Les modèles concernés sont des Peugeot 3008 et 5008 neuves, tout juste sorties d’usine.

Les voitures étaient stockées sur un vaste parking sous des panneaux solaires qui ont brûlé sur plusieurs mètres. Ces panneaux pourraient avoir facilité la propagation des flammes, selon les premiers éléments de l’enquête. La même source indique que cinq vigiles étaient sur les lieux au cours de la nuit et ont surpris un individu qui aurait agi seul avant de parvenir à prendre la fuite. Les vigiles ont été auditionnés dimanche par les enquêteurs qui doivent également exploiter les enregistrements de vidéosurveillance.