La messe a mal tourné. Samedi soir à Tincques, petite commune à l’ouest d’Arras dans le Pas-de-Calais, des dizaines de personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO). Les faits se sont produits à l’église de Tincques, lors d’une messe qui rassemblait 200 personnes, rapporte le quotidien régional La Voix du Nord. Des enfants et des adolescents, installés près de l’autel, à même le sol, ont été les premiers pris de vertiges. Mais ce n’est qu’à l’issue de la messe que la plupart des croyants ont été pris de malaises, de maux de tête…

Plusieurs dizaines de personnes ont été prises en charge (environ soixante-dix), précisent nos confrères, et un important dispositif de secours a été déployé. De nombreuses personnes ont dû être oxygénées et certaines placées en caisson hyperbare. Selon les pompiers, le monoxyde de carbone proviendrait du chauffage de l’église. Celle-ci a été interdite et ventilée.