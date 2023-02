« On en a marre de t’entendre et de voir ta gueule à la télé ». Ce sont les propos prêtés aux hommes qui s’en sont violemment pris à Paul François, l’agriculteur charentais connu pour avoir fait condamner Monsanto après avoir été intoxiqué par un herbicide. L’agression s’est produite il y a une semaine au domicile du cultivateur, sur la commune de Bernac, au nord d’Angoulême, a confirmé à l’AFP François Lafforgue, l’avocat de la victime.

Paul François a été pris à partie alors qu’il se trouvait dans son garage. Il a reçu des coups et a été « lié », précise son conseil. Selon la Charente Libre et France 3 Nouvelle-Aquitaine, ses jambes et ses bras ont été ficelés. Les suspects se seraient ensuite enfuis au moment où des lumières se sont allumées à l’extérieur du domicile.









« Nous demandons que l’enquête soit menée le plus rapidement possible pour retrouver les coupables dans les meilleurs délais », indique l’avocat.

Le parquet d’Angoulême annonce ce vendredi avoir ouvert une enquête pour laquelle il a retenu trois circonstances aggravantes : « violences en réunion », « arrestation et séquestration » et « administration de substances ».

Un long combat contre l’herbicide Lasso

L’agriculteur est connu pour le combat judiciaire qui a mené à la condamnation en 2019 du groupe agrochimique Monsanto, racheté par l’allemand Bayer. Paul François avait été hospitalisé après avoir été intoxiqué par l’herbicide Lasso.

Monsanto a été reconnu responsable d’avoir commercialisé des « produits défectueux ». Et la justice a estimé que le groupe agrochimique aurait dû signaler le danger spécifique d’utiliser le produit en cas de travaux dans des cuves mais elle ne s’est pas prononcée sur la toxicité même du Lasso. Le céréalier charentais de 58 ans devait, de son côté, toucher un peu plus de 11.000 euros d’indemnités.





Total soutien à Paul François qui subit depuis longtemps des pressions énormes et maintenant est agressé.

STOP !

Sa protection, comme celle de tous les lanceurs d'alerte qui s'attaquent à des lobbys puissants, doit être renforcée.

A l’annonce de son agression, Nicolas Girod, le porte-parole de la Confédération paysanne, lui a apporté son « soutien », en demandant que la protection de ce « lanceur d’alerte » soit renforcée.