Enorme surprise pour les fins observateurs de la Rance (Ille-et-Vilaine). Une baleine à bosse d’environ 7 mètres de long a été repérée jeudi dans l’estuaire, entre Saint-Malo et Dinard. Une situation d’autant plus exceptionnelle qu’il fallait au mammifère marin franchir l’usine marémotrice et son barrage. L’animal, qui a été aperçu la première fois vers 10 heures du matin, semble être jeune et en bonne santé, selon la préfecture maritime de l’Atlantique.

Il est suivi avec attention par quatre associations de protection des animaux, ainsi que par des gendarmes maritimes venus sécuriser la navigation sur le fleuve. Plusieurs réouvertures du barrage ont eu lieu dans la journée pour que le cétacé regagne le large, en vain. Les conditions pourraient être plus favorables ce vendredi.

En attendant, le bouche-à-oreille ayant fait son œuvre, de nombreux curieux étaient arrivés sur les rives de l’estuaire en fin d’après-midi. Ils devraient être à nouveau au rendez-vous ce vendredi.