L’incendie s’est déclaré en fin d’après-midi, mercredi, et il avait déjà parcouru près de sept hectares de végétation ce jeudi matin. Un feu de forêt dans une zone difficile d’accès de la commune de La Brigue, dans la vallée de la Roya, dans l’arrière-pays niçois (Alpes-Maritimes), est toujours en cours, informe le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 06). Il précise qu’aucune habitation n’est menacée « à l’heure actuelle ».

Dans la soirée et cette nuit, 29 engins et 75 sapeurs pompiers étaient mobilisés. « Une relève de l’ensemble du personnel sera réalisée ce [jeudi] matin » et, avec le lever du jour, des moyens aériens sont également attendus en renfort, précise le Sdis 06.









En fin d’année dernière, la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a pris des mesures pour lutter contre la sécheresse jusqu’au 15 décembre, rappelait que le département faisait face à un déficit hydrique de 40 % à 60 % par rapport à la normale.