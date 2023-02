Depuis 3 heures du matin, les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne interviennent sur un feu d’appartement qui s’est déclaré au premier étage d’un immeuble de la place de la Trinité, en plein cœur de Toulouse, non loin de la place Esquirol.

A leur arrivée, les secouristes ont réalisé six sauvetages d’habitants grâce à une échelle aérienne. Le feu s’est en effet développé dans l’appartement de 100 m2 où il a démarré avant de se propager à l’étage supérieur. Au total, onze résidents ont été évacués et un jeune homme de 20 ans et une jeune femme de 21 ans ont dû être évacués sur l’hôpital Purpan après avoir inhalé des fumées.

Un immeuble ancien

La trentaine d’hommes du service départemental d’incendie et de secours présents sur place encore en ce début de matinée intervenait toujours pour éteindre le feu. Un travail rendu complexe par la présence de planchers bois sur tous les niveaux de cet immeuble ancien. Des opérations de dégarnissage étaient toujours en cours pour enrayer les propagations du sinistre.

Pour en venir à bout, quatre engins pompes étaient sur place, en plus des trois échelles aériennes, ainsi que de deux ambulances pompiers et d’un véhicule de ventilation. On ne connaît pas encore l’origine du sinistre.