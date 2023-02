L’histoire relève presque du miracle. Selon Var-Matin, deux bébés âgés de 2 ans ont été sauvés de la noyade à Cavalaire-sur-Mer (Var) grâce à des pompiers et des gendarmes, témoins par hasard de la scène. Samedi dernier, la poussette de ces jumeaux est tombée dans le port de la commune varoise. Leur mère a aussitôt plongé dans l’eau glaciale pour tenter de les sauver.

Tout près de là, deux sapeurs-pompiers volontaires, en civil, nettoient un bateau. Alertés par les cris de la mère, les soldats du feu se précipitent sur les lieux pour porter secours à la petite famille. Des gendarmes maritimes qui patrouillaient là, par hasard, à bord de leur bateau, viennent leur prêter main-forte, et c’est toute une chaîne humaine qui se crée pour secourir les bambins et leur mère. Tous trois sont sains et saufs.