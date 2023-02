Une centaine de pompiers est restée mobilisée dans la nuit de dimanche à lundi après l’incendie qui a ravagé 60 hectares de végétation à Torreilles. Cette commune des Pyrénées-Orientales est située à une dizaine de kilomètres de Perpignan. Le feu, qui s’est déclaré vers 15 heures, a été fixé dans la soirée. 170 soldats du feu et 60 véhicules de lutte contre l’incendie ont été mobilisés. Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont reçu le soutien de ceux de l’Aude pour combattre les flammes.

Trois zones sensibles menacées ont été protégées par l’action conjuguée des sapeurs-pompiers, des forces de l’ordre et des personnels communaux : le mas Pagnon à Torreilles, le camping municipal de la plage et le camping Palais de la mer à Sainte-Marie-la-Mer. Au total, sept personnes ont été mises en sécurité.

Sept sapeurs-pompiers légèrement blessés au cours des opérations

« La saison hivernale est marquée par une période de sécheresse exceptionnelle causée par un fort déficit de pluie », précisent les pompiers. Cette situation « engendre, en cas de vents importants, des conditions d’intervention identiques à la saison estivale sans l’appui des moyens aériens et des dispositifs préventifs. » Au cours de l’intervention, sept sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et ont été pris en charge par l’équipe du service de santé du Sdis 66.





Le feu a été fixé dans la soirée. Une centaine de pompiers est restée sur place pour éviter une éventuelle reprise en raison du vent. - Y. Bouchaib / Sdis 66





La veille, dans le département voisin de l’Hérault, les sapeurs-pompiers étaient intervenus à 23 reprises pour des incendies de végétation. Les pompiers rappellent « qu’il est interdit de brûler [pour les écobuages notamment], lorsque le vent dépasse les 40 km/h » et sous certaines conditions : si les conditions météo sont bonnes, les conditions de sécurité respectées, les sapeurs-pompiers informés et le feu surveillé jusqu’à son extinction. « Seuls les propriétaires et les ayants droit peuvent utiliser le feu ».