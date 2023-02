Le 25 janvier dernier, plusieurs automobilistes circulant sur l’autoroute A20 voient atterrir sur leur pare-brise des œufs, jetés depuis un pont enjambant l’axe routier, au niveau de Caussade, dans le Tarn-et-Garonne. Ce caillassage ne cause aucun accident, mais les gendarmes de l’escadron départemental de Sécurité routière sont prévenus. Ils décident de lancer une enquête pour mise en danger d’autrui et dégradation de bien, relate La Dépêche du Midi.

Sur place, les militaires vont trouver des boîtes en carton vides, et des coquilles, où sont inscrits les codes du producteur. C’est le point de départ de leurs investigations. Ils vont ainsi remonter le circuit de commercialisation de ces œufs transformés en projectiles. Après être remontés jusqu’au producteur, ils ont pu retrouver le magasin où ces boîtes avaient été vendues. Et les vidéos de surveillance de ce supermarché leur ont permis d’apprendre qu’une demi-heure avant leur forfait, un jeune homme et trois autres personnes ont acheté pas moins de 80 œufs, avant de repartir en voiture.

Les gendarmes ont pu remonter la piste jusqu’à l’adresse du jeune acheteur originaire de Caussade et l’interpeller. Selon le quotidien régional, ce dernier est convoqué la semaine prochaine pour une composition pénale. Ses acolytes, âgés de 14 à 16 ans, sont convoqués ce lundi pour une mesure de réparation pénale.