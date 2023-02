«L'enquête a connu une accélération. » Une semaine après la disparition d'une étudiante à Brest, Camille Miansoni, la procureur de la République a indiqué qu'un Brestois de 36 ans avait confié à des proches « avoir commis une bêtise, que sa vie était finie» et que « c'était un accident ». Le suspect, qui travaille dans la restauration et a un casier judiciaire vierge, est hospitalisé en réanimation après avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Son pronostic vital est engagé.

«Nous avons désormais des indications qui laissent penser» que cette personne «a été impliquée dans les faits de disparition sans que l'on puisse dire de quelle manière, avec qui et dans quelles circonstances», a précisé le procureur. Héléna Cluyou, jeune élève infirmière, aurait dû fêter ses 21 ans mercredi 1er février. Elle n'a plus donné signe de vie depuis dimanche à 5h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest. Une image de vidéosurveillance, prise à 6h42 du matin, la montre marchant dans une rue de Brest, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle habitait.

« L'affaire est loin d'être élucidée »

Interrogé sur la possibilité que la jeune fille ait été renversée par une voiture, Camille Miansoni a indiqué que c'était une «hypothèse mais une hypothèse seulement». Le véhicule du suspect a été incendié cette semaine, sans que l'on retrouve un corps à l'intérieur. «Nous continuons à travailler. L'affaire est loin d'être élucidée", a ajouté le magistrat.

La police judiciaire est saisie de l'enquête.