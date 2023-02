L’enfant de deux mois a été victime d’une « éventration ». Un homme soupçonné d’avoir blessé ce samedi à l’arme blanche une femme de 27 ans et son enfant, a été interpellé dans le Jura, a annoncé le parquet de Lons-le-Saunier. Le suspect a été placé en soins psychiatriques, le drame étant potentiellement survenu sur fond de « sevrage » de stupéfiants, a annoncé ce dimanche le parquet de Lons-le-Saunier.

Le nourrisson, dont le pronostic vital est engagé, et sa mère, qui « présentait plusieurs plaies sans risque vital évident », ont été découverts dans la matinée par les secours, « appelés à intervenir au domicile d’un couple aux Rousses », une station de ski du Jura français à la frontière avec la Suisse, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Lionel Pascal.

L’enfant dans un état grave

Ils ont été héliportés vers un hôpital à Genève, a-t-il indiqué. « Les médecins suisses se démènent pour (…) sauver » le bébé dont la blessure, une « éventration », « est particulièrement grave », a souligné Lionel Pascal, indiquant que l’enfant était « actuellement en cours de prise en charge médicale » et que son pronostic vital était toujours engagé.

« Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs » ont orienté « les soupçons vers un proche de la famille que cette dernière hébergeait depuis plusieurs semaines » et qui ne se trouvait plus sur place lorsque les secours sont arrivés. Le père de famille, « parti au travail le matin », n’est pas soupçonné, a précisé le procureur.

« Aucune audition » du suspect possible

Dans un premier temps, l’état de santé de l’homme interpellé samedi après-midi après d’intenses recherches avait été jugé « compatible avec une garde à vue, sous réserve de l’avis d’un psychiatre », a expliqué Lionel Pascal. Mais le psychiatre qui l’a examiné ensuite l’a jugé au contraire « incompatible » avec la garde à vue et le suspect a fait « l’objet d’une admission en soins psychiatriques », a ajouté le magistrat.

« Aucune audition » de cet homme né en 1996 n’a été possible, a précisé Lionel Pascal. La « durée de l’hospitalisation » en psychiatrie est « à la discrétion du corps médical », a-t-il ajouté. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce jeune homme « originaire du département de l’Oise » était hébergé dans la commune des Rousses, une station de ski à la frontière avec la Suisse, par le père et la mère du nourrisson « dont il est un parent éloigné ».

Tentative de meurtre aggravé

« Une enquête flagrante des chefs de tentative de meurtre et tentative de meurtre aggravé » a été confiée au groupement de gendarmerie du Jura et à la section de recherche de Besançon et des recherches ont été lancées pour retrouver cet homme, a poursuivi le magistrat.

Des recherches impliquant 70 gendarmes, avec notamment un hélicoptère et une équipe cynophile, ont été « immédiatement lancées » et le plan Epervier déclenché, ce qui a permis d’interpeller « en milieu d’après-midi » le suspect, inconnu de la justice, selon Lionel Pascal. Il a été placé en garde à vue, a ajouté le magistrat, qui n’a pas pu préciser dans l’immédiat quel lien exact il entretenait avec le couple.