Sordide histoire dans un village du Haut-Rhin. Un professeur des écoles a été mis en examen et écroué ce samedi pour des attouchements sur dix de ses élèves et pour le viol d’une autre, a-t-on appris auprès du parquet de Mulhouse et de son avocate. Il a également été mis en examen pour détention d’images à caractère pédopornographique téléchargées sur des plateformes interdites.

Placé en garde à vue jeudi, cet enseignant de 55 ans exerçant dans la petite commune d’Oderen, au nord-ouest de Mulhouse, a été déféré ce samedi et mis en examen pour des agressions sexuelles présumées sur dix fillettes âgées de 7 à 10 ans dont il avait la charge à l’école primaire, a indiqué le parquet.

Placé en détention provisoire

« Il reconnaît les agressions sexuelles mais dément catégoriquement l’accusation de viol », a insisté son avocate, Me Magali Spaety. Il a été placé en détention provisoire, a précisé le parquet. Selon Me Spaety, il a même été placé à l’isolement pour sa propre sécurité.

« Une cinquantaine » de films pédopornographiques stockés sur des supports informatiques ont été retrouvés lors d’une perquisition à son domicile, a encore indiqué son avocate. Les attouchements auraient débuté dès 2019, mais la première plainte n’a été déposée par une famille qu’en début d’année, après qu’une mère a découvert le journal intime de sa fille dans lequel cette dernière indiquait que son enseignant lui avait mis la main dans la culotte. La mère avait dénoncé les faits auprès de la directrice de l’établissement. L’information était ensuite remontée à l’Académie et un signalement avait été fait auprès du parquet de Mulhouse.

L’enquête a été confiée à la gendarmerie qui va tenter de vérifier s’il n’y a pas d’autres victimes potentielles. L’enseignant, très impliqué dans le tissu associatif local, avait été dans le passé directeur de l’école d’une commune voisine.