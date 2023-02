Le drame s’est produit dans une rivière dans l’ouest de l’Australie. Une adolescente de 16 ans a été tuée ce samedi par un requin, ont annoncé les autorités. La jeune fille a été grièvement blessée par ce requin d’une espèce inconnue dans la rivière Swan, à Fremantle dans la banlieue de Perth, selon un communiqué du gouvernement de l’Etat.

Elle a été sortie de l’eau puis déclarée décédée sur place après l’échec des tentatives de réanimation, a précisé Paul Robinson, de la police de Fremantle. « C’est encore très tôt, ce qu’on sait c’est qu’elle était à la rivière avec des amis », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Un « incident très, très traumatisant »

« Ils étaient sur des jet-skis. Un groupe de dauphins aurait été vu dans les environs et la jeune fille aurait sauté dans l’eau pour nager avec les dauphins », a-t-il poursuivi.

La famille de la jeune fille, originaire de Perth, est « totalement anéantie par la nouvelle » de cet « incident très, très traumatisant », a-t-il ajouté. Selon les experts, ce n’est pas courant de trouver des requins dans cette partie de la rivière, a indiqué Paul Robinson.

Appel à la prudence

Le gouvernement de l’Etat a appelé la population à faire preuve de « davantage de prudence » dans la rivière Swan et à respecter les fermetures de plages. C’est la première attaque mortelle dans la rivière Swan depuis la mort d’un adolescent de 13 ans en janvier 1923, à Claremont dans la banlieue de Perth, selon des informations de l’époque ainsi qu’une base de données tenue à jour par la Société de conservation de Taronga.

La dernière attaque mortelle dans une rivière en Australie remonte, elle, à 1960, quand un requin bouledogue d’une longueur estimée à 3,3 mètres s’en est pris à un plongeur à Roseville Bridge à Sydney, selon cette base de données. En février 2022, un moniteur de plongée britannique âgé de 35 ans, Simon Nellist, avait été dévoré au large de la plage de Little Bay à Sydney, première attaque de ce genre depuis 1963 dans la plus grande ville du pays. Selon Sports Australia, 4,5 millions d’Australiens nagent régulièrement et au moins 500.000 pratiquent le surf.