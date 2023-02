Le couple d’octogénaires retrouvé mort mercredi à son domicile de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône a bien été tué, a certifié jeudi à l’AFP le procureur de la République d’Aix-en-Provence.

« La piste criminelle est confirmée », a expliqué Jean-Luc Blachon. « Les constatations sur place et l’autopsie ont montré que les personnes sont décédées à la suite de multiples coups d’objets tranchants et contondants portés à la tête, au visage et au crâne », a-t-il précisé.

L’hypothèse d’un cambriolage

Pour le moment, l’enquête confiée à la police judiciaire est en cours, et aucune piste n’est privilégiée pour expliquer les raisons de cet acte « d’une extrême violence », selon le procureur.

En arrivant au domicile de ces personnes âgées de 80 et 84 ans, les enquêteurs ont remarqué que de nombreux objets avaient été « remués », laissant ouverte l’hypothèse d’un cambriolage.