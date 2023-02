Cinq jours qu’elle n’a plus donné signe de vie, laissant sa famille et ses proches dans l’angoisse. A Brest, d’importants moyens sont déployés depuis dimanche pour tenter de retrouver Héléna Cluyou. Cette élève infirmière de 21 ans avait passé la soirée de samedi dans une discothèque située sur le port avant de quitter les lieux dimanche vers 5h20 du matin. Une image de vidéosurveillance, prise à 6h42 du matin, la montre ensuite marchant dans la rue dans le quartier de Recouvrance, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle logeait.

Depuis lors, la jeune femme n’a plus donné de nouvelles. Une disparition jugée « très inquiétante » par les enquêteurs qui ne privilégient pour l’heure aucune piste. « C’est encore un mystère », a indiqué jeudi soir lors d’une conférence de presse Camille Miansoni, procureur de la République de Brest. « Toutes les pistes restent ouvertes et aucune ne semble se dégager de manière décisive dans cette enquête », a ajouté le magistrat, précisant qu’il n’avait pas d’élément laissant penser à un enlèvement mais que ce n’était « pas exclu. » Selon Camille Miansoni, la jeune femme n’avait « pas de raison » de ne pas rentrer chez elle et de ne pas répondre à ses amis. « Ça ne paraissait pas cohérent avec ce que ses amis disaient d’elle », a souligné le procureur.

Un avis de recherche diffusé depuis mardi

Pour tenter de la retrouver, un appel à témoins a été lancé lundi et un second avis de recherche diffusé mardi par la police judiciaire de Brest, chargée de l’enquête. Mesurant 1,65 mètre, Hélèna Cluyou a les cheveux châtains, les yeux marron-vert, et est de corpulence mince. Au moment de disparition, elle portait une jupe noire d’imitation cuir, un haut kaki et un manteau noir avec une ceinture.

Toute personne ayant des renseignements sur cette disparition est invitée à contacter le commissariat de Brest au 02.21.09.53.60 ou le service de la police judiciaire de Brest-Quimper au 02.56.31.20.10.