Une semaine après la mort de deux jeunes de 21 ans qui s’étaient tués après une course-poursuite avec la police à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), on en sait plus sur les circonstances de l’accident. Originaires du Morbihan, les deux jeunes avaient refusé de se faire contrôler dans la nuit du 24 au 25 janvier dans le quartier des Dervallières à Nantes et avaient pris la fuite à vive allure. Ils étaient décédés après une sortie de route, leur véhicule percutant violemment un arbre.

Mercredi soir, Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes, a communiqué les résultats des examens toxicologiques pratiqués sur les deux victimes. Il s’avère que les deux jeunes étaient tous les deux alcoolisés. Le conducteur affichait ainsi un taux de 1,51 gramme d’alcool par litre de sang et son passager 1,52 gramme. Le premier était également positif au cannabis. Au lendemain du drame, Renaud Gaudeul avait indiqué qu’il n’y avait « aucun élément mettant en cause les services de police à ce stade. »