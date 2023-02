Près de deux semaines après le verdict de la cour d’assises du Rhône, qui a condamné son client Youcef Tebbal à douze ans de prison pour la mort d’Axelle Dorier, l’avocat lyonnais David Metaxas vient de porter plainte. Depuis dix jours, quotidiennement, il reçoit des menaces de mort et des actes d’intimidations à son cabinet et sur les réseaux sociaux.

« L’extrême de l’extrême droite s’est emparé de cette décision de justice et me harcèle par mails, sur Twitter, par courrier, a confié à 20 Minutes Me David Metaxas. Au début, j’ai fait le dos rond. Mais j’ai reçu un courrier avec ma photo avec une corde de pendu apparemment du chef de l’État-major des armées. Au bout d’un moment, ça ne peut plus durer. » Il ajoute : « Il y a quelques jours, j’ai même eu des menaces de mort envers ma fille où il est indiqué qu’on veut la traîner sur 800 mètres avec moi. »









Pour rappel, des incidents s’étaient déroulés au tribunal à l’annonce du délibéré du procès concernant la mort d’Axelle Dorier. Cette jeune femme avait été percutée et traînée sur plus du 800 mètres par le principal condamné au volant d’une Golf, en juillet 2020, à la veille de son 23e anniversaire.

Des actes passibles de cinq ans d’emprisonnement

L’avocat a précisément adressé une plainte mardi auprès du procureur de la République de Lyon pour « menaces, actes d’intimidation », « injures et diffamations », ainsi que « cyberharcèlement ».









« Bonsoir maitre david metaxas,

« Bonsoir maitre david metaxas,

Je me permet de vs informer que sur telegram, un groupe du nom de "GOLEMS KLUB" (6,7k abonnes) incite sournoisement a vous insulté et menacer (Axelle Dorier) — David METAXAS (@DavidMETAXAS) January 24, 2023







« Il n’y a aucune impunité sur les réseaux sociaux. Les auteurs de ces actes peuvent encourir jusqu’à cinq d’emprisonnement. Ils vont en rendre compte devant la justice », s’exclame-t-il. Et il prévient : « Ça ne sert à rien de supprimer les messages, ils ont tous été enregistrés et transmis dans un dossier de 500 pages pour le dépôt de plainte. »

David Metaxas souligne que le procès qui a été mené pendant quatre jours « s’est bien passé » et que, depuis mardi, la décision de justice est définitive. Aucune des parties n’a fait appel. « La mère d’Axelle a même voulu rencontrer la mère de Youcef », dit-il pour illustrer que le verdict a été « accepté » par tous.