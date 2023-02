L’enquête sur la disparition de Sihem semble avoir pris un nouveau tournant, ce mardi. Le mercredi 25 janvier, peu avant minuit, cette jeune lycéenne de 18 ans a quitté le domicile de sa grand-mère à Salles-du-Gourdon, une commune du Gard située à une dizaine de kilomètres au nord d’Alès. Elle n’a, depuis, pas donné signe de nouvelle.

Mardi, une vaste opération de gendarmerie s’est déroulée à Cendras, un village de 1.800 habitants, situé à mi-chemin entre Alès et le lieu de sa disparition. Deux personnes ont été interpellées, plusieurs maisons et un véhicule perquisitionnés.

L’inquiétant profil de l’un des suspects

Les deux suspects sont un homme de 40 ans au lourd passé judiciaire et son ex-compagne. La fille de celle-ci aurait un lien de parenté avec la disparue. L’homme a déjà été condamné à 13 reprises. En 2015, il a écopé d’une condamnation de douze ans de prison pour vols et braquages, condamnation qu’il a purgée après avoir bénéficié d’une remise de peine. Il devait comparaître libre ce mercredi devant la cour d’assises du Gard. Il est accusé d’avoir ligoté et dépouillé un couple de commerçants à son domicile en 2011.

D’abord qualifiée de disparition inquiétante, l’enquête a, depuis, été requalifiée en enlèvement et séquestration. Le tribunal d’Alès s’en est dessaisi mardi, au profit du pôle criminel de celui de Nîmes, les faits étant désormais de nature criminelle : l’enlèvement dépasse sept jours sans libération. Sihem n’a, à ce jour, toujours pas été retrouvée.