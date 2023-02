Le corps était étendu sur le lit de la chambre. Il était « momifié ». Dimanche, le propriétaire d’un appartement du centre de Cannes qui n’avait plus de nouvelles de son locataire, un homme de 61 ans, l’a découvert mort vraisemblablement depuis près de quatre ans, a appris 20 Minutes auprès de la mairie de la ville, confirmant une information de Nice-Matin. Les premières constatations réalisées sur place par la police et par un médecin légiste laisseraient penser que le décès pourrait remonter à février 2019.

Le propriétaire avait pris la décision de se rendre sur place avec l’idée de confronter son locataire injoignable et dont il ne percevait plus les loyers. Les virements, qui se faisaient en fait automatiquement, n’arrivaient plus depuis six mois.

Selon le quotidien régional, une autopsie devrait avoir lieu dans les prochains jours pour établir les causes exactes du décès. Sollicité par 20 Minutes, le parquet de Grasse, compétent dans la région de Cannes, n’avait donné suite ce mercredi.