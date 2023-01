Drame à La Réunion. Un homme de 46 ans a été mortellement blessé par les tirs d’un policier ce lundi à Saint-Denis-de-la-Réunion où il venait de poignarder l’oncle de son ex-compagne qui s’interposait entre elle et lui, a appris l’FP auprès du parquet. Les faits se sont produits à La Bretagne, un quartier de Saint-Denis. Armé d’un couteau, le quadragénaire était venu menacer de mort son ex-compagne.

« Son oncle (âgé de 76 ans, N.D.L.R.) qui s’interposait (…) a été blessé par arme à quatre reprises », a indiqué Véronique Denizot, procureure de Saint-Denis, dans un communiqué lundi soir. Le pronostic vital du septuagénaire n’est pas engagé. Les témoins ont averti les secours et la police.

Quatre tirs

Un équipage de trois policiers a été le premier à arriver sur les lieux de l’altercation. Peu de temps après l’assaillant est revenu au domicile de son ex-compagne « toujours armé de son couteau », indique la magistrate. Malgré les sommations des policiers pour qu’il dépose son couteau, « l’individu n’obtempérait pas et forçait l’un des fonctionnaires de police (…) à reculer » jusqu’à se retrouver « bloqué par un mur derrière lui ».

Après de « dernières sommations sans aucun effet, l’individu continuant sa progression menaçante », le policier a sorti son arme et « fait feu à quatre reprises sur l’individu », relate Véronique Denizot. Les autres policiers présents ont prodigué les premiers soins à l’assaillant et les secours ont été appelés. L’homme a ensuite été transféré à l’hôpital où il est décédé. Une autopsie aura lieu ce mardi pour préciser les causes de la mort.

Premier tir mortel policier depuis 2005

Le parquet a ouvert trois enquêtes. La première porte sur les violences avec arme commises par le mis en cause sur l’oncle de son ex-compagne. La deuxième sur la tentative de meurtre sur le policier par l’assaillant. La troisième est relative à « l’usage de son arme par le fonctionnaire de police, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », selon la procureure. Le policier « est pour le moment entendu en audition libre ». « Seuls les éléments de l’enquête pourront permettre de retenir ou non » la légitime défense, a indiqué la magistrate.

C’est la première fois depuis dix-huit ans qu’un policier de La Réunion tire mortellement sur une personne. En 2005, les policiers avaient abattu à Saint-Paul un homme qui venait de tuer par balles son ancien employeur et l’épouse d’un ex-collègue au cours d’un repas de fin d’année.