Les faits se sont produits ce lundi matin, aux alentours de 9 heures dans le quartier du Neuhof à Strasbourg. Une passante aurait vu un homme défenestrer son chien depuis le 5e étage d’un immeuble. Sous le choc, elle a alerté les pompiers qui ont à leur tour appelé la police. L’individu a ainsi été interpellé à son domicile. Ce dernier était, dès ce début de matinée, sous l’emprise de l’alcool, avec 1,8 g d’alcool par litre de sang, explique une source policière.

« Il va être endormi »

L’animal, un croisé bouledogue né en 2021, a été pris en charge par un vétérinaire et la fourrière animale. Un premier diagnostic indiquait que l’animal avait les pattes arrière cassées et des blessures internes. En cette fin d’après-midi, il est établi que le chien est paralysé et a de nombreux organes « éclatés ». Il « va être endormi, avec peu de chance de s’en sortir », précise la source policière. L’animal pourrait, très probablement, être euthanasié afin de mettre fin à ses souffrances.

Pour sévices et actes de cruauté sur un animal domestique, le suspect risque trois ans de prison et cinq ans si l’animal venait à décéder et jusqu’à 75.000 euros d’amende.