La route s’est arrêtée entre Montpellier et Nîmes pour le conducteur d’une Ferrari. Contrôlé par les gendarmes du peloton d’autoroute de Grand-Gallargues dans la soirée de samedi, il a été déclaré positif à la fois au contrôle d’alcoolémie et aux stupéfiants. Sa voiture a été placée en fourrière et il a fait l’objet d’une rétention de permis.

Les militaires n’ont pas chômé puisqu’ils ont verbalisé huit personnes sur cette portion de l’autoroute A9, essentiellement pour de grands excès de vitesse. Dont le plus important pour une vitesse retenue de 208 km/h, soit près de 80 km/h au-dessus de la limitation de vitesse.

Depuis quelques semaines, les gendarmes de l’élément rapide d’intervention bénéficient d’une Renault Alpine afin de rivaliser avec les véhicules les plus rapides et de traquer les grands excès de vitesse.