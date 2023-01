Un automobiliste, âgé de 20 ans, est soupçonné d’avoir tenté de fuir la police, dans la nuit de samedi à dimanche, à Montpellier (Hérault), relate France Bleu Hérault. Le jeune conducteur est accusé d’avoir grillé un feu rouge et pris une voie en sens interdit, avant de tenter d’échapper aux policiers, qui souhaitaient procéder à son contrôle.

Une folle course-poursuite s’est alors engagée entre l’automobiliste et les forces de l’ordre, poursuit la station. Le jeune automobiliste est soupçonné d’avoir pris l’autoroute, en direction de Nîmes (Gard). Les sorties ont été fermées par les policiers. L’homme a finalement été intercepté dans la capitale du Gard. Il n’avait plus de point sur son permis de conduire, et conduisait sous l’emprise de l’alcool. Il a été placé en garde à vue.