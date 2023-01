Depuis la disparition de Sihem Belouahmia, une jeune femme âgée de 18 ans, l’inquiétude ne cesse de grandir. La jeune femme a été vue pour la dernière fois le 25 janvier. Elle aurait quitté vers minuit le domicile de sa grand-mère, à l’Habitarelle, un quartier de la petite commune des Salles du Gardon, au nord d’Alès, dans le Gard. Elle n’a pas été revue depuis.

Dans un premier temps, une enquête avait été ouverte pour disparition inquiétante. Sur les réseaux sociaux, les gendarmes du Gard avaient lancé un appel à témoins pour localiser cette jeune femme « mesurant 1,69 m, de corpulence normale, aux cheveux bruns et raides d’une longueur allant jusqu’au milieu du dos et aux yeux marron. Elle était vêtue d’un pull marron en laine, d’un pantalon de couleurs noire et de baskets claires lors de sa disparition ». Les gendarmes incitaient toute personne ayant des informations à contacter le 17.

Un homme entendu par les gendarmes en charge de l’enquête

Depuis, le procureur de la République d’Alès, François Schneider, a requalifié l’enquête de flagrance pour enlèvement et séquestration. Un homme connu de la justice a été entendu dimanche par les gendarmes. L’entourage de la lycéenne, dont il serait proche, l’a spontanément mis en cause. Mais, à l’issue de son audition, il semblerait qu’il n’ait pas fait l’objet d’une mesure de garde à vue.







[Disparition inquiétante d'une personne majeure]

Dimanche, d’importants moyens ont été mobilisés par la gendarmerie pour retrouver la trace de la jeune femme. Un hélicoptère a survolé cette ancienne région minière, et de nombreux militaires ont exploré le terrain, avec l’aide d’une équipe cynophile. En vain, pour le moment. La section de recherches de Nîmes et la brigade de recherches de la compagnie d’Alès sont en charge des investigations.