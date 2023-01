D’importants moyens sont déployés dans le Gard pour retrouver Sihem, une jeune femme de 18 ans qui a disparu mercredi dernier, aperçue pour la dernière fois à 11 heures sur la commune de Grand-Combe, au nord d’Alès.

La gendarmerie du département a émis un avis de disparition inquiétante et lancé un appel à témoins samedi sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver.

Selon ces éléments, la jeune femme mesurerait 1,69 m et serait de corpulence normale. Elle possède une longue chevelure brune et a les yeux marron. Le jour de sa disparition, elle était vêtue d’un pull marron en laine, d’un pantalon de couleur noire et de baskets claires.

Selon les militaires, plusieurs unités sont actuellement à sa recherche. Toute personne ayant croisé sa route est invitée à contacter le 17.