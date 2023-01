Mercredi soir, peu après 21 h, une piétonne âgée de 18 ans a été percutée par un automobiliste quai de Lawton, un axe qui longe les Bassins à flot à Bordeaux. Il a pris la fuite après l’accident et était activement recherché par les enquêteurs.

« En état d’ivresse manifeste »

Ce vendredi, le parquet de Bordeaux confirme à 20 Minutes qu’une personne est présentée au juge d’instruction ce vendredi soir, à l’issue de sa garde en vue. Et ce, en vue « de sa mise en examen des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravées par au moins deux circonstances et notamment le délit de fuite et l’état d’ivresse manifeste. »

Le Parquet précise que le mis en cause est connu de la justice pour des infractions au Code de la route. Dans ce contexte, le parquet va requérir un placement en détention provisoire auprès du juge des libertés et de la détention. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé ce vendredi soir.