Six doudounes Armani, des crampons, des survêtements Adidas, des casquettes. On a beau être en période de soldes, mardi soir, le manège de deux hommes sur le parking du centre commercial de Blagnac, près de Toulouse, a fini par intriguer un autre client. Les deux acolytes faisaient des allers-retours, les bras chargés de vêtements, entre le bâtiment et leur voiture.

Par précaution, le quidam a prévenu la police. Un équipage de la Brigade anticriminalité du Mirail a interpellé les deux suspects aux alentours de 19 heures, en plein chargement d’articles de sport, encore étiquetés et provenant du Décathlon voisin. Il a rapidement été établi que les articles n’avaient pas été payés, pas plus que les vêtements, dont certains de luxe, vendus dans des enseignes de la galerie marchande du centre commercial.

Déjà connus de la police

Les deux hommes, âgés de 31 et 36 ans, étaient par ailleurs déjà connus pour être des spécialistes du vol à l’étalage. Sans doute aux stratagèmes bien rodés pour arriver à subtiliser six doudounes. La valeur du butin retrouvé dans leur voiture est en cours d’estimation mais elle est d’ores et déjà supérieure à 2.500 euros. Les deux complices étaient toujours en garde à vue ce jeudi.