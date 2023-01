Trois églises ont été visées par des tentatives d’incendies ces dix derniers jours à Paris. Plusieurs enquêtes ont été confiées à la police judiciaire sans qu’un lien entre les différentes affaires n’ait été confirmé à ce stade des investigations. 20 Minutes fait le point pour vous sur ces mystérieux incendies.

Que s’est-il passé ?

A deux reprises, les 17 et 22 janvier, l’église Notre-Dame-de-Fatima, située dans le 19e arrondissement de la capitale, a été la cible de tentatives d’incendie. Selon le Parisien, qui cite une source proche de l’enquête, la porte de cette église aurait été aspergée d’un liquide inflammable. Le feu, qui aurait été allumé à l’aide de papier journal, ne s’est pas propagé à l’intérieur de l’édifice.

Le 18 janvier, c’est l’église Saint-Martin-des-Champs, dans le 10e arrondissement, qui a été touchée. Le feu a été allumé avec des morceaux de bois devant la porte principale et s’est propagé à l’intérieur, selon le quotidien. L’incendie vite circonscrit n’a toutefois fait aucun blessé.

Ce mercredi, l’Eglise Saint Laurent, située dans le 10e arrondissement de Paris est prise pour cible à son tour. L’incendie ne s’est pas propagé à l’intérieur. Un drap et des palettes étaient installés devant les portes de l’édifice religieux et des policiers de la brigade anticriminalité en patrouille ont utilisé des extincteurs en attendant l’arrivée des pompiers, rapportent nos confrères du Figaro. Le portail de l’église est « très endommagé », a regretté l’adjointe à la Mairie de Paris, Karen Taieb.

Nouvel incendie d'une église à Paris qui nous a été signalé ce matin Le portail de l'église St Laurent #Paris10 est très endommagé Notre équipe se rend sur place pour évaluer les dégâts et porter plainte.Tout mon soutien au @dioceseparis @Anne_Hidalgo @ACORDEBARD @lau_patrice pic.twitter.com/HMloKXW7GC — Karen Taieb (@karen_taieb) January 25, 2023



Quelles suites judiciaires ?

Une enquête a été ouverte lundi soir pour dégradation par moyen dangereux en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion a été confiée au 2e district de police judiciaire, a annoncé le parquet de Paris. Dans un communiqué mardi soir la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la ville se constituait partie civile, dénonçant « avec la plus grande fermeté [ces] actes de dégradation ».

Mercredi, un homme a été placé en garde à vue à Paris. Il est soupçonné d’avoir déclenché l’incendie devant une église du 10e arrondissement parisien le même jour. « Un homme de 47 ans a été interpellé hier en début d’après-midi. Il a été placé en garde à vue du chef de dégradation par moyen dangereux à raison de la religion. Il est soupçonné à ce stade d’avoir commis un incendie devant l’Eglise Saint Laurent » mercredi dans le 10e arrondissement parisien, d’après le ministère public. L’homme serait de nationalité ukrainienne, d’après Le Parisien. Pour le moment, le suspect n’est pas poursuivi pour les autres incendies qui ont visé l’église Notre-Dame-de-Fatima et Saint-Martin-des-Champs.

Quelles réactions ont suivi ces incendies volontaires ?

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a affirmé que la Ville de Paris apportait « son soutien aux paroissiens » et se tenait « aux côtés du diocèse de Paris ». « Toute la lumière fois être faite sur ces actes de vandalisme », a-t-elle ajouté. « Très choquée et solidaire des curés et des paroissiennes et paroissiens des églises Saint-Martin-des-Champs et Saint-Laurent dont les portes ont été incendiées volontairement. La préfecture de police a ouvert une enquête qui, j’en suis sûre, permettra de trouver le responsable », a de son côté commenté la maire du 10e arrondissement de Paris, Alexandra Cordebard.

D’après nos confrères du Figaro, les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées afin de prévenir d’autres incendies volontaires. Des patrouilles auraient été organisées, en particulier à proximité des lieux de culte emblématique comme le Sacré-Cœur de Montmartre ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette dernière avait été ravagée par un spectaculaire incendie le 15 avril 2019 et sa réouverture est prévue pour 2024.