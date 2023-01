Alpes-de-Haute-Provence : Un jeune couple retrouvé mort à leur domicile

Double homicide ? Meutre suivi d’un suicide ? Les corps d’un jeune homme et d’une jeune femme, respectivement âgés de 23 et 22 ans, ont été retrouvés mardi en fin d’après-midi gisant dans leur appartement de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), rapporte BFM d’ici. Ce sont des amis inquiets de ne plus avoir de nouvelles de ce couple qui ont fait la macabre découverte.

Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Digne. Elle a été confiée à la brigade de sûreté urbaine. Pour l’heure les enquêteurs ne privilégient aucune des deux pistes plausibles : un double homicide ou un meurtre suivi d’un suicide. Les causes de la mort de la jeune femme devront être déterminées par un examen à l’Institut médico-légal de Marseille. Le jeune homme, quant à lui, est vraisemblablement décédé d’une blessure par arme à feu.