Il était recherché depuis l’été dernier. Selon une source policière, un homme de 23 ans a été interpellé lundi à Toulouse en fin de journée par le groupe d’atteintes aux personnes de la sûreté départementale dans le cadre d’une affaire de violence qui avait défrayé l’actualité au cœur des vacances estivales. Dans la nuit du 26 au 27 août, un noctambule avait été frappé violemment par deux individus à scooter, avant de tomber au sol après avoir reçu un coup de casque, et de se faire rouler dessus par les deux malfrats.

Une scène d’une violence inouïe qui avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville et dont les images avaient fuité sur les réseaux sociaux. La victime s’en était sortie avec une fracture à la mâchoire et un traumatisme crânien. Et le ministre de l’Intérieur en personne avait indiqué que tout serait mis en œuvre pour interpeller ses deux agresseurs.

Moins de quinze jours après les faits, un premier suspect, âgé de 20 ans avait été interpellé et déféré pour « tentative de meurtre ». Cinq mois plus tard, c’est donc son complice, qui serait le conducteur du scooter, qui vient d’être déféré devant le parquet de Toulouse. Comme son acolyte, il pourrait être mis en examen dans le cadre de l’instruction ouverte pour tentative d’homicide et placé en détention provisoire.