Il n’a pas survécu à ses blessures. Transporté en urgence absolue vers l’Hôpital Sud le vendredi 20 janvier, l’enfant de 2 ans victime d’un violent accident de la route à Bain-de-Bretagne, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) est décédé au centre hospitalier. Le jeune garçon se trouvait en voiture avec sa sœur âgée et de cinq ans et son père, qui conduisait. D’après nos informations, le papa faisait chemin vers l’école quand il a perdu le contrôle de la voiture au lieu-dit la Guillaumière. D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule aurait glissé sur une plaque de verglas et aurait quitté la route pour terminer dans un fossé.

Sa sœur, âgée de 5 ans, avait également été grièvement blessée dans l’accident. Elle est toujours hospitalisée mais son pronostic vital n’est plus engagé. Elle devrait prochainement pouvoir sortir de l’hôpital. Très choqué, le père avait quant à lui été admis au CHU Pontchaillou après l’accident.

Les dépistages sont négatifs

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Bain-de-Bretagne. D’après le procureur de la République, les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiant pratiqués sur le conducteur « sont négatifs ».