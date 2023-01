Un homme a été mis en examen pour assassinat après la découverte de sa compagne tuée à l’arme blanche, mi-janvier, à Arques, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris, mardi, auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de la Voix du Nord.

Cette femme de 52 ans, mère de deux enfants, a été retrouvée « égorgée » le 12 janvier, quatre jours après les faits, a indiqué le procureur adjoint Philippe Sabatier. Un ancien compagnon de la victime avait alerté les forces de l’ordre et les secours, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles.

Le prévenu reconnaît les coups de couteau mortels

Arrêté le 15 janvier et présenté au juge d’instruction de Boulogne-sur-Mer deux jours plus tard, le compagnon de la victime a été mis en examen pour assassinat sur conjoint et écroué.

« Il y a eu une rixe entre eux et, selon les explications qu’il a données, il s’est saisi d’un couteau et l’a frappée à mort », a exposé le procureur adjoint, indiquant que le mis en cause « reconnaissait bel et bien être l’auteur des coups qui ont entraîné le décès ».