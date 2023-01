Le feu est parti des combles. Dimanche, un incendie a ravagé un petit immeuble de deux étages du quartier des Chalets à Toulouse, au numéro 20 de la rue du commissaire Jean-Philippe. C’est d’ailleurs dans la maison où cette figure de la Résistance a vécu, qui refusa de dénoncer les juifs et entra dans la clandestinité en 1943, que le feu s’est déclaré.





🔴[FEU D'APPARTEMENT] Depuis 9h33 les sapeurs-pompiers du SDIS31 interviennent pour un feu de comble au 20 rue du commissaire Philippe, commune de @Toulouse. Ils font face à un feu de comble généralisé sur un bâtiment R+2. 2 lances sont établies pour lutter contre le sinistre. pic.twitter.com/Jq9cznETnQ — Sapeurs-pompiers 31 (@sdis31officiel) January 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une vingtaine de pompiers et deux lances ont été déployés sur place une grande partie de la journée pour venir à bout des flammes et éviter la propagation aux immeubles voisins. Selon le service départemental d’incendie et de secours, aucune victime n’est à déplorer. Cette maison de ville était squattée depuis plusieurs mois selon le maire de Toulouse qui a fait part de son « émotion » après le ravage de cette bâtisse historique par les flammes.